Alunos da Escola Sonho Meu visitam Setor de ICMS e gabinete do prefeito

Durante o mês de outubro a turma do Pré I integral da EMEI Sonho Meu da professora Marcia W. Dorneles desenvolveu atividades com o objetivo de promover conscientização sobre Educação Fiscal. As atividades foram

realizadas em parceria com as famílias dos alunos.

Os alunos levaram para casa atividades de material do Programa de Integração Tributária – Receita Estadual: Educação Fiscal para desenvolver juntamente com as famílias.

Dentre as atividades, as crianças realizaram visita no comércio local para entender como é emitida a nota fiscal e arrecadaram notas fiscais com as famílias. Após a arrecadação visitaram o setor de ICMS, onde foram recebidos pelo funcionário Tarcísio, que falou sobre seu trabalho e realizou a troca de notas fiscais por cartelas para a turma concorrer a prêmios. As crianças também visitaram o prédio da Prefeitura, onde foram recebidas pelo prefeito municipal, Claudemir José Locatelli, que falou um pouco do seu trabalho e de suas atividades diárias.

“As crianças estavam encantadas com tantas novidades durante os passeios e com certeza entenderam que precisamos fazer a nossa parte e solicitar a nota fiscal quando comprarmos no comércio”, relatou a professora.