CMPC aprecia e aprova Plano Anual de Aplicações de Recursos

Na segunda-feira, 6, o Conselho Municipal de Política Cultural de Derrubadas (CMPC) realizou uma reunião decisiva para a apreciação e aprovação do Plano Anual de Aplicações de Recursos (PAAR) da Lei Aldir Blanc 2. O encontro marcou um importante passo para o fortalecimento da cultura local, com discussões voltadas à alocação dos recursos e à sustentação das iniciativas culturais no município.

Além da avaliação do PAAR, os conselheiros aproveitaram a ocasião para definir os membros que irão compor a Comis

são Municipal de Incentivo à Cultura (CMIC), entidade responsável por analisar e apoiar projetos culturais locais. A formação da CMIC é um avanço essencial para o incentivo à cultura em Derrubadas, pois permitirá uma gestão mais próxima e colaborativa das demandas artísticas.

A Lei Aldir Blanc 2, criada com o intuito de fomentar a cultura nacional, desempenha um papel crucial para a valorização dos agentes culturais, espaços, e ações artísticas em todo o Brasil.

Em Derrubadas, essa política possibilita não apenas o financiamento, mas também a permanência de iniciativas culturais locais, democratizando o acesso e incentivando a produção artística. Com o apoio da CMIC, o CMPC espera que os recursos impactem diretamente a comunidade, promovendo diversidade, inclusão e engajamento cultural entre os cidadãos.