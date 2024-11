Escolas indígenas recebem equipamentos através de parceria entre o Estado e o Município

A Prefeitura de Tenente Portela repassou 45 tablets para as escolas estaduais indígenas Bento Pi Góg, Mukej e Gomercindo Jete Tenh Ribeiro. A aquisição destes equipamentos foi coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Promoção Humana e fez parte de um convênio assinado com o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social.

A entrega oficial dos tablets aconteceu na manhã de quinta-feira, 14, no gabinete do prefeito Rosemar Sala. Além do chefe do Executivo, também participou a secretária de Assistência Social e Promoção Humana, Nadir Splendor Flores.

As escolas, que estão estabelecidas em setores da Terra Indígena Guarita, foram representadas pelas diretoras e por um grupo de alunos. Os aparelhos deverão ser utilizados durante o período de aula nas turmas do 4º e 5º ano prioritariamente, para atividades diversas, permanecendo nas escolas com monitoramento dos professores durante o uso.

A iniciativa busca promover a inclusão digital e apoiar o desenvolvimento educacional dos estudantes indígenas, oferecendo acesso a ferramentas tecnológicas essenciais para aprimorar o aprendizado e facilitar o acesso a conteúdos digitais. O prefeito reforçou o compromisso da Administração Municipal em apoiar a educação e as comunidades indígenas, proporcionando recursos que contribuem para uma formação mais inclusiva.