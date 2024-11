Hospital UNIMED NOROESTE/RS oferece plantão pediátrico para urgência e emergência

O Hospital Unimed Noroeste/RS disponibiliza Plantão Pediátrico, para cuidar das crianças com o carinho e a atenção que elas merecem. O serviço está disponível exclusivamente para urgência e emergência, de segunda à sexta-feira, inclusive nos feriados, das 17h às 22h, sendo os atendimentos limitados a 24 consultas no total.

O Plantão Pediátrico atende bebês e crianças, de zero a 12 anos, estando disponível a pacientes Unimed e particulares. A médica Gabriela Tabille Milbradt Kramatschek, coordenadora do serviço de Plantão Pediátrico do Hospital Unimed, explica que se classificam como urgência e emergência, os casos em que o bebê ou a criança apresente: “Febre alta, de 39°C ou mais, que não cede com medicação; sinais de esforço para respirar; sonolência excessiva em vigência de processo gripal; quadros de diarreia e vômito com baixa ingestão de líquidos e pouca diurese

associada; bebês menores de três meses com febre e sintomas gripais, convulsões ou traumas ocasionados por acidentes como quedas de árvore, de bicicleta e, até mesmo da cama, acima de um metro de altura; assim como febre com duração maior que três dias”.

O presidente do Conselho de Administração, médico Volnei Santos Malheiros, pediatra e também plantonista no serviço, esclarece que “pais, mães ou responsáveis pelas crianças normalmente criam uma relação próxima com o pediatra. E, por isso, é importante que priorizem o primeiro contato com o médico assistente, assim como as consultas regulares e os casos eletivos. Nosso Plantão Pediátrico é para casos que, efetivamente, se enquadram como urgências e emergências”.

Importante: Das 17h às 22h, o responsável pelo paciente tem a possibilidade de escolha entre o plantonista pediátrico ou clínico. Além da disponibilidade do especialista, a instituição qualificou a estrutura física, ambientando consultório, quarto de observação e sala de triagem hospitalar com temática infantil. Para informações sobre o Plantão Pediátrico, contate: 55 3331 9600.

Núcleo de Marketing e Comunicação Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209) e Jaíse Schumann (MTb 17.199)