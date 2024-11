Na semana do dia 21 de outubro, quatro atletas da equipe Sub 15 do Gurias do Yucumã Flamengo de Tenente Portela realizaram testes no Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.

Três foram aprovadas e irão ingressar na equipe gremista em 2025:

Heula Yasmim Sales Alves, indígena (14 anos), Laura Dalla Nora (14 anos) e Emanuelly Vebber Aguirre (13 anos).