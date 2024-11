Calor intenso nos próximos dias com marcas até perto de 40ºC

A MetSul Meteorologia adverte para um episódio de calor forte a intenso nos próximos dias com temperaturas máximas muito acima das médias climatológicas históricas do mês de novembro com máximas até 10ºC acima das normais desta época do ano. O episódio de calor afetará principalmente o estado do Rio Grande do Sul, mas devem ser espe

radas marcas muito altas nos termômetros também em Santa Catarina e parte do Paraná durante os próximos dias.

Na tarde de quinta-feira, 14, já se observava um aquecimento muito maior que nos dias anteriores. Os termômetros acusam marcas de 31ºC a 33ºC na Fronteira Oeste, no Noroeste gaúcho e nos vales. A tendência, entretanto, é a

temperatura subir muito mais durante esta sexta-feira e ao longo do fi m de semana com marcas nos termômetros em

níveis dos dias mais quentes do verão em várias cidades do Rio Grande do Sul. Auge do calor ocorre no fim de semana. A temperatura deve entrar em uma escala maior a partir desta sexta-feira no Rio Grande do Sul. A tarde de amanhã deve ter máxima de 32ºC em Porto Alegre e de 34ºC na área metropolitana. No Noroeste gaúcho, algumas

cidades podem anotar marcas tão altas quanto 34ºC a 35ºC. O calor aumenta no sábado. Grande parte das cidades gaúchas devem ter entre 31ºC e 33ºC com marcas acima de 30ºC até em algumas localidades da Serra. No Noroeste,

no Centro dos estado, nos vales e no Oeste alguns municípios podem atingir 36ºC a 37ºC. O domingo marcará o auge do calor no Rio Grande do Sul. Grande número de locais do estado deve ter uma tarde com os termômetros indicando valores perto ou acima de 35ºC. Nos vales, Centro gaúcho, Oeste e Noroeste diferentes pontos podem anotar de 37ºC a 39ºC.

Como se observa, o dia mais quente do episódio de calor será mesmo o domingo com grandes desvios em relação à média histórica. Na segunda-feira, a primeira metade do dia é ainda muito quente no Rio Grande do Sul, mas da tarde para a noite cede com chuva em vários pontos. Novembro é o último mês da primavera meteorológica, o trimestre que vai de setembro a novembro, assim já guarda características do verão com aumento da frequência de tardes quentes e alguns dias de intenso calor no Sul do Brasil.

Fonte https://metsul.com/calor-intenso-nos-proximos--dias-com-marcas-ate-perto--de-40oc/ .