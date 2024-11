Camerata da Ospa Jovem participa da Feira do Livro de Porto Alegre no domingo (17)

A Camerata da Ospa Jovem – que faz parte da Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), fundação vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac) – se apresentará, no domingo (17/11), na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. O concerto será no Teatro Petrobras Carlos Urbim, às 18h.

Sob a regência do maestro Arthur Barbosa, a Camerata apresenta ao público um programa didático, explorando diferentes períodos da história da música e finalizando com peças brasileiras. Com entrada gratuita, o evento é uma oportunidade de aproximação do público da feira com o universo orquestral.

Formada por músicos avançados da Ospa Jovem, a Camerata é um grupo de câmara focado na interpretação de repertório camerístico e orquestral em espaços mais compactos. O concerto de domingo contará com 18 integrantes da Camerata, tocando violinos, violas, violoncelos, contrabaixo e fagote, e apresentará obras de compositores clássicos como Haydn, Brahms, Prokofiev, Bizet, Tchaikovsky e Strauss, além de peças brasileiras de Chiquinha Gonzaga e Ernani Aguiar.

Para além da música, o concerto tem ainda um propósito didático. O maestro conversará com o público, explicando as obras e os instrumentos que farão parte da apresentação. “Durante o concerto, vou falar sobre cada um dos instrumentos, todos os de cordas e o fagote, que é pouco conhecido, e cada um dos músicos tocará um pouquinho, para o público entender como é o som”, explica.

Barbosa já regeu a Camerata em outros momentos na Feira do Livro, em 2017 e 2018, e compreende a participação no evento como uma oportunidade para os alunos apresentarem a música de câmara a um público diverso, incluindo pessoas que talvez nunca tenham tido contato com uma orquestra. “É o maior evento literário da cidade e um dos maiores do Brasil, então é sempre uma honra ser convidado e poder levar a música de concerto e a educação musical”, comemora.

A participação em eventos como a Feira do Livro faz parte da missão da Ospa Jovem: proporcionar educação musical e promover o acesso à cultura em diferentes espaços. “A Camerata, por ser um grupo menor, permite levar a música para eventos que não comportam a formação completa da orquestra jovem, que conta com mais de 60 integrantes”, explica o regente.

Lei de Incentivo à Cultura

O governo do Estado destinou, em 2024, R$ 1,5 milhão para a realização da Feira do Livro de Porto Alegre. O investimento divide-se em R$ 700 mil – valor autorizado pela Sedac para captação via Pró-Cultura RS - Lei de Incentivo à Cultura (LIC) – e R$ 550 mil, por meio de patrocínio do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul).

A Secretaria da Educação (Seduc), por sua vez, está repassando R$ 253 mil para locação e montagem de estande, além de custear despesas de transporte para que estudantes e professores possam visitar e participar do evento.

A 70ª Feira do Livro de Porto Alegre vai até 20 de novembro, na Praça da Alfândega. Com o tema “O tempo passeia por aqui”, tem como patrono o escritor Sergio Faraco.