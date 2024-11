IMA reúne coordenadores regionais do Programa Penso, Logo Destino e projeta expansão para 2025

Fotos: Divulgação/IMA-SC

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) reuniu os coordenadores regionais do Programa Penso, Logo Destino (PLD) no município de Treze Tílias, no Oeste Catarinense, para apresentar resultados, realizar capacitação com o grupo e planejar as ações de expansão do projeto para 2025.

O PLD é coordenado pelo IMA com o apoio do Governo do Estado de Santa Catarina, e na etapa atual, articula ações entre cidades e entidades gestoras com o objetivo de potencializar o recolhimento de itens da logística reversa no estado. O programa já conta com 240 adesões municipais, o que representa 80% dos municípios catarinenses, sendo reconhecido como um grande case de sucesso entre os estados no âmbito da gestão os resíduos sólidos.

O evento contou com a participação de coordenadores regionais que representaram as Coordenadorias Regionais do Meio Ambiente (CODAMs) do IMA, servidores da Sede do Instituto, além da participação on-line da coordenadora-geral de Logística Reversa do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Sabrina Andrade dos Santos Lima, e do professor Massimiliano Montini, que atua na Universidade de Siena (Itália) e de Cambridge (Inglaterra), como palestrantes convidados do evento para compartilhar práticas e conhecimentos sobre as ações de logística reversa e futuras possibilidades de apoio mútuo.

Foto: Reprodução/Secom SC

“O PLD demonstra que o governo do estado tem muito a contribuir com o gerenciamento de resíduos sólidos. A atual etapa, focada em logística reversa, aproxima os municípios das entidades gestoras, possibilitando a ampliação da área atendida pelos sistemas de logística reversa em Santa Catarina. Dessa forma, buscamos contribuir com a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental no nosso estado”, pontuou a presidente do IMA, Sheila Meirelles.

Somente neste ano, o PLD já recolheu 70 mil unidades de pneus, quase 190 mil unidades de lâmpadas e mais de 100 mil quilos de eletroeletrônicos e pilhas, itens da logística reversa, que foram destinados de forma ambientalmente correta pelas entidades gestoras parceiras. O coordenador estadual do PLD, Cícero Luis Brasil, conta que a reunião é a primeira realizada após o PLD alcançar a participação de todas as CODAMs do IMA no projeto.

A diretora de Biodiversidade e Florestas,Sabrina Nunes Cataneo Maestri, também destacou a importância do engajamento dos servidores para a evolução do programa. “O envolvimento dos servidores, e principalmente, dos coordenadores regionais, está sendo fundamental para o crescimento das ações do PLD e o engajamento da sociedade catarinense na gestão responsável dos resíduos e, consequentemente, na promoção de práticas ambientais sustentáveis no nosso estado”.

“O aspecto regionalizado do PLD exige momentos de participação e de troca de experiências para potencializar o aprendizado, o melhoramento contínuo e o bom funcionamento do programa, portanto, este encontro é de suma importância para fortalecer o engajamento dos servidores, e compartilhar os resultados obtidos pelas regionais neste processo de aproximação com os municípios da abrangência de cada CODAM”, explica Cícero.

A abertura do evento também contou com a participação do diretor de Administração e Finanças do IMA, Gabriel Vaz Pires, que enalteceu a importância do PLD e do Coordenador Regional do Meio Ambiente de Joaçaba, Angelo Bruno Pellegrini, regional do órgão ambiental que abrange o município Treze Tílias, cidade que foi a sede do evento.

O PLD é dividido em três etapas. A etapa atual, da Logística Reversa, foca na restituição dos resíduos ao setor empresarial para reaproveitamento de produtos, como lâmpadas, baterias, pneus, pilhas e outros. A 2ª etapa será da Coleta Seletiva, que destinará para reciclagem as embalagens de plástico, papel, vidro e metal nos próximos anos; e posteriormente, a 3ª etapa que tratará da Compostagem dos Resíduos Orgânicos como cascas de frutas e restos de alimentos.

Em 2025, a equipe planeja dar início a implementação da segunda e da terceira etapa do PLD com a intenção de que após o desenvolvimento das três fases do projeto, Santa Catarina seja o estado brasileiro que mais recicla, reutiliza e que menos produz resíduo no Brasil.