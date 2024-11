Projeto Hortas do Saber inspira alunos na EEB Edith Gama Ramos em Florianópolis

Foto: Andréia Oliveira/SAR

O Projeto “Hortas do Saber Cultivando Conhecimento e Sustentabilidade” já está dando frutos nas salas a céu aberto. Na EEB Edith Gama Ramos, em Florianópolis, os estudantes estão entusiasmados com esse projeto de incentivo à implantação e consolidação de hortas pedagógicas em ambiente escolar, realizado por meio da parceria da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR) com a Secretaria de Estado da Educação (SED).

A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR) já destinou cerca de 50 mil pacotes de sementes de hortaliças às escolas estaduais. O Programa busca ampliar a consciência sobre os cuidados com o meio ambiente e com as práticas saudáveis e sustentáveis de alimentação nutricional. “As práticas da EEB Edith Gama Ramos vêm ao encontro dessa parceria entre as secretarias da agricultura e educação para introduzir o Programa Hortas do Saber. Esse é um exemplo que está dando certo, e que pode inspirar outras escolas. Ao plantar e cultivar, os estudantes terão a oportunidade de entender de onde vêm os alimentos e a importância da agricultura”, enfatiza o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto.

Foto: Reprodução/Secom SC

A educação alimentar e nutricional é uma diretriz do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e está contemplada no currículo em Santa Catarina, o Hortas do Saber soma forças nesse objetivo com a proposta de capacitar os coordenadores pedagógicos das escolas da rede pública estadual de Santa Catarina para implantação das hortas em todas as unidades escolares do estado. “Com essa integração, os conteúdos ensinados em sala de aula aos estudantes são aprimorados com a prática nas hortas, o que é essencial para o fortalecimento do aprendizado”, destaca o secretário de Estado da Educação, Aristides Cimadon.

“Essa parceria fortalece o princípio de que precisamos levar aos estudantes o quanto a agricultura familiar precisa ser valorizada também nos ambientes urbanos. A partir dessas sementes foram viabilizados projetos e ações de hortas pedagógicas, onde os alunos podem perceber o quanto a alimentação e nutrição são importantes”, explica a técnica pedagógica em Educação Alimentar e Nutricional da SED, Euclídia Dalsasso.

Os espaços verdes estão muito presentes na EEB Edith Gama Ramos, na horta, no cuidado com as orquídeas e são considerados oportunidades de aprendizagem. “Em um mundo cada vez mais digital, a horta é considerada um elemento de conexão com o meio ambiente. Pode ser usada como uma ferramenta transversal, incorporada a diversas disciplinas e tornando o aprendizado mais dinâmico”, destaca a gestora escolar da EEB Edith Gama Ramos, Márcia Zanon Benetti.

Foto: Reprodução/Secom SC

Na prática

Segundo a professora Andreia Anjos de Lima, do 3º ano, a hora de ir para horta é muito aguardada pelos alunos. “O projeto tem objetivo de mostrar para criança o quanto é importante plantar, cuidar e colher para chegar à mesa uma alimentação saudável. Também envolve todo o processo de cultivo e colaboração com os colegas, eles mexem na terra e socializam. A horta é uma sala a céu aberto”, afirma.

“Gosto muito da horta porque tem muitas coisas naturais e saudáveis”, afirma o pequeno estudante da 3ª série, Richard Sant Louis.

De forma transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, o projeto Hortas do Saber proporciona também aprendizado sobre a biodiversidade e o ciclo de vida das plantas, em que os estudantes compreendem como as suas atitudes podem influenciar no planeta. A estudante Luiza Galian Paz, 3º ano, conta que guardou sementes de melancia e plantou na horta escolar. “Resolvi trazer para plantar, elas estão pequenininhas e crescendo. Eu gosto muito dessa horta, a gente cuida e rega as plantinhas”, afirma Luiza.

Informações à imprensa:

Andréia Cristina Oliveira

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária

[email protected]

Fone: (48) 3664-4393