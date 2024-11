Cigarrinha-do-milho: Epagri detecta aumento da incidência nas lavouras na 15ª semana de monitoramento

Neste período em que lavouras estão nos estágios vegetativos, recomenda-se o manejo químico da cigarrinha

A incidência da cigarrinha-do-milho em Santa Catarina está aumentando durante o estádio vegetativo das lavouras. Essa é a principal mensagem do 15º boletim de monitoramento do inseto no território catarinense.

O boletim reforça a detecção frequente dos vírus rayado-fino e do mosaico estriado. Também segue sendo encontrado com frequência nos insetos capturados o fitoplasma do enfezamento vermelho.

Outra situação que vem se repetindo é a ausência de infecção do inseto com o espiroplasma do enfezamento pálido “É uma boa notícia para o produtor, pois essa bactéria pode ser muito agressiva quando infecta a planta”, comemora Maria Cristina Canale Rappussi Da Silva, pesquisadora da Epagri.

“Já que as lavouras estão predominantemente nos estágios vegetativos, recomenda-se o manejo químico da cigarrinha”, finaliza a pesquisadora.