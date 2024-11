Começam as coletas para Projeto Balneabilidade 2024-2025

O Projeto Balneabilidade, que determina se um local está próprio ou impróprio para banho, está retornando para a temporada 2024/2025. Nesta edição, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), vinculada à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), vai monitorar 95 pontos de praias e balneários de 44 municípios do Estado, com apoio da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep). As primeiras amostras foram coletadas no domingo (17/11) e seguem para a análise.

As coletas e análises das águas para o período do verão 2024/2025 serão realizadas pela Fepam, nos balneários oceânicos do Litoral Norte; pelo Sanep, nos balneários da Praia do Laranjal; e pela Corsan/Aegea, nos demais balneários interiores e oceânicos do Estado.

Classificação

As coletas serão realizadas semanalmente e atendem à definição das resoluções Conama nº 274/2000 e Conama nº 357/2005. A partir da quinta semana de monitoramento, será possível determinar a condição de balneabilidade de cada ponto, ou seja, a capacidade do corpo hídrico de propiciar banho recreativo e a prática de atividades esportivas de forma segura.

Por enquanto, durante as primeiras semanas de monitoramento, os banhistas e demais interessados irão verificar nas praias as placas com adesivo “Em análise” na cor laranja.

Primeiro boletim em dezembro

A divulgação dos resultados será sempre às sextas-feiras, e o primeiro boletim poderá ser conferido em 20 de dezembro, no site e nas redes sociais da Fepam, nas placas fixadas nos locais de divulgação e no aplicativo BALN .

O Projeto Balneabilidade é realizado pela Fepam anualmente, no verão, desde 1979, e está incluído na Operação Verão Total, desenvolvida pelo governo do Estado.

Municípios com pontos monitorados:

Alegrete

Arambaré

Arroio do Sal

Arroio Grande

Balneário Pinhal

Barra do Ribeiro

Cacequi

Cachoeira do Sul

Candelária

Capão da Canoa

Cerrito

Cidreira

Cristal

Dom Pedrito

General Câmara

Imbé

Jaguari

Manoel Viana

Mata

Mostardas

Nova Palma

Osório

Palmares do Sul

Pedro Osório

Pelotas

Restinga Seca

Rio Grande

Rio Pardo

Rosário do Sul

Santa Maria

Santa Vitória do Palmar

Santiago

Santo Antônio da Patrulha

São Francisco de Assis

São Jerônimo

São José do Norte

São Lourenço do Sul

São Vicente do Sul

Tapes

Tavares

Torres

Tramandaí

Viamão - Parque Estadual de Itapuã

Xangri-Lá