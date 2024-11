PF interceptou mais de 20 drones na área de segurança do MAM

A Polícia Federal, em ação de segurança da Cúpula de líderes do G20, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Aterro do Flamengo, zona sul do Rio, por meio da Central de Monitoramento Antidrone instalada no Rio de Janeiro, identificou e atuou em situações envolvendo cerca de 20 aeronaves remotamente pilotadas nas últimas 24 horas.

Por terem sido identificadas nas proximidades de áreas de segurança, e não possuírem autorização e comunicação do plano de voo, essas aeronaves tiveram o sinal interrompido, momentaneamente, provocando o pouso ou o retorno para o ponto de decolagem.

De acordo com a PF, “nenhuma dessas aeronaves representou ameaça aos locais do evento ou às autoridades estrangeiras que participam do encontro”. A reunião dos Líderes de Cúpula do G20 entrou no segundo dia de debates e será encerrada hoje (19).