Atletas guaritenses participam de Panamericano de Taekwondo em Buenos Aires

Os atletas João Vitor Lima, Axel Mattiazzi e Enrick Gabriel de Oliveira participaram, com a delegação brasileira, do Panamericano de Taekwondo em Buenos Aires, na Argentina, representando o Município de Barra do Guarita.

Treinados por Luis Carlos Pimentel, João conquistou o primeiro lugar em sua categoria e Enrick ficou em quarto lugar.

O prefeito municipal de Barra do Guarita, Rodrigo Locatelli Tisott, agradeceu os atletas por terem representado Barra do Guarita, pelo empenho e dedicação e declarou seu orgulho pelas conquistas deles.