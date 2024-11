Representantes da Rede de Proteção à Criança e Adolescente participam de seminário em Três Passos

Na segunda-feira, 18, representantes de Derrubadas marcaram presença no Seminário Estadual Desafios e Perspectivas da Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes, realizado no Auditório da Unijuí, em Três Passos. O evento celebrou os 10 anos da Lei Menino Bernardo (Lei nº 13.010/2014), promovendo debates sobre os avanços e desafios da proteção dos direitos de crianças e adolescentes.

A delegação de Derrubadas foi composta por Letícia Adamski, presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes (Comdica); Sirlei Daiani Becker, coordenadora do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS); Bruna Kaufman, psicóloga e integrante da rede de proteção; e pelas conselheiras tutelares Francieli de Jesus, Jéssica Elsenbach, Maria Antônia Pereira Goetz, Fernanda Bianchi e Lurdes Urban. A participação das profissionais reafirma o compromisso do município em atuar de forma integrada para fortalecer a rede de proteção.

O seminário contou com a mediação de Mônica Facio, do Observatório de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes, e a participação de painelistas de grande destaque, como a deputada federal Maria do Rosário, autora da Lei Menino Bernardo; a promotora de Justiça de Três Passos, Bárbara Bisogno Paz; a advogada e professora Juliana Tozzi Tiebohl; e o mestre em Direitos Humanos e professor de Direito Francisco Dion Cleberson Alexandre. Representantes do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania também estiveram presentes, reforçando o apoio federal à causa.

Organizado pelo Observatório de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes, com apoio do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e da Subseção da OAB Três Passos, o encontro debateu estratégias para ampliar as ações de proteção infantil e promover políticas públicas mais eficazes.

Segundo a presidente do Comdica, Letícia Adamski, a participação de Derrubadas reflete o compromisso contínuo do município com a promoção de um ambiente mais seguro e acolhedor para crianças e adolescentes, fortalecendo a atuação em rede e buscando soluções para os desafios atuais.