Escola Juscelino Kubitschek desenvolve atividades de Educação Fiscal

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Juscelino Kubitschek de Oliveira tem desenvolvido importantes atividades voltadas à Educação Fiscal, envolvendo as turmas do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Com foco na formação de cidadãos conscientes, as ações têm como objetivo ensinar sobre o dever de cumprir as obrigações tributárias e o direito de cobrar a adequada aplicação dos recursos públicos arrecadados pelo município e pelo Estado.

As atividades incluem dinâmicas, debates e trabalhos práticos que abordam o papel dos tributos no desenvolvimento local e estadual. Por meio desse trabalho, os alunos aprendem sobre a importância da responsabilidade fiscal e da participação ativa na gestão pública, preparando-se para exercerem seu papel de cidadãos de forma ética e engajada.

As ações têm proporcionado momentos de aprendizado dinâmico e diversificado, promovendo uma experiência prazerosa para os alunos. Além disso, o projeto tem incentivado um processo de mudança de valores na sociedade, destacando o compromisso da escola em formar cidadãos mais conscientes e participativos, preparados para contribuir com uma sociedade mais justa e responsável.