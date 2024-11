Assembleia aprova emenda de Jeferson que destina R$ 100 mil para assistência social

A Assembleia Legislativa aprovou, na tarde de terça-feira, 12, junto com o Orçamento 2025, a destinação de R$ 2 milhões em emendas parlamentares do deputado estadual Jeferson Fernandes (PT). Entre as contempladas, uma emenda de R$ 100 mil voltada a ações de qualificação de serviços de assistência social no município de Tenente Portela.

Jeferson lembrou que, infelizmente, a base governista não aprovou as emendas da bancada do PT que repunham recursos para áreas desassistidas no Orçamento Estadual 2025. "O governo Leite ignorou iniciativas que o PT fez para corrigir uma série de ausências do Estado em setores estratégicos para a população. Com as nossas emendas individuais, tentamos fazer com que os municípios recebam ao menos esses reforços em áreas específicas", acrescentou o deputado.

Para o parlamentar, a aprovação da emenda de sua autoria destinada ao município de Tenente Portela é relevante porque dá visibilidade a um serviço fundamental que é a assistência social, mas que recebe pouco investimento. "Nossa ideia é apoiar a promoção de políticas públicas que ajudem a melhorar as condições de vida da população com maior grau de vulnerabilidade social, a partir da oferta de um conjunto de ações intersetoriais planejadas, segundo a necessidade de cada família. Esperamos que nossa emenda possa fazer a diferença nesse sentido", concluiu Jeferson.

Andrea Farias (MTE 10967) / Assessoria de Imprensa.