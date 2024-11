Formatura do Proerd ocorre no Município

Na quinta feira, 21, o município de Vista Gaúcha foi palco de uma importante solenidade de formatura dos alunos participantes do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). O evento, que aconteceu no Auditório Michele Prates, celebrou a conclusão de um ciclo educativo que envolveu 26 jovens, capacitando-os a resistir às pressões negativas relacionadas ao uso de drogas e à violência.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades incluindo o comandante da Brigada Militar, Cleber Fabiano; o prefeito municipal, Claudemir José Locatelli; o vice-prefeito, André Danette; a secretária de Educação, Elenir Capelari; a primeira-dama, Eni Locatelli; além de diretores de educandários, professores, autoridades e familiares dos formandos. Este momento foi um marco não apenas para os alunos, mas para toda a comunidade de Vista Gaúcha, que tem se empenhado na construção de um ambiente mais seguro e saudável para suas crianças e adolescentes.

Durante a solenidade, fizeram uso da palavra o prefeito e a secretária de Educação. Ambos destacaram a importância do programa na formação cidadã e na conscientização dos jovens sobre os perigos das drogas e da violência. "O Proerd é mais do que um simples programa educativo, ele é uma ferramenta de transformação social, que prepara nossos jovens para um futuro mais seguro e saudável", afirmou o prefeito Locatelli.

Ao final da cerimônia, os formandos receberam mimos da Administração Municipal como forma de reconhecimento pelo esforço e dedicação ao longo do curso. Os alunos, acompanhados por seus pais, receberam os certificados com orgulho, refletindo o impacto positivo que o programa tem na vida de cada um deles. O evento, repleto de emoção e celebração, foi um reflexo do compromisso de Vista Gaúcha com a educação e com a formação de cidadãos conscientes e preparados para os desafios da vida.

O Proerd continua a ser uma das iniciativas mais importantes no município, contribuindo para a construção de uma comunidade mais unida e resiliente, onde as futuras gerações estão sendo preparadas para viver de maneira mais segura e responsável.