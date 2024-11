Cinco municípios da Região Celeiro são contemplados com máquinas e equipamentos

O governo do Estado entregou, na segunda-feira, 18, 212 máquinas e equipamentos agrícolas para 129 municípios gaúchos. Os itens foram adquiridos com recursos de emendas da bancada federal gaúcha, com contrapartida do governo do Estado. O ato ocorreu no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, e teve a presença do governador em exercício Gabriel Souza e do titular da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Clair Kuhn.

Da região Celeiro, estão entre os municípios contemplados: Coronel Bicaco com um trator 145CV, Esperança do Sul com uma escavadeira hidráulica, Inhacorá receberá uma pá-carregadeira, Sede Nova também uma pá-carregadeira e Vista Gaúcha receberá uma retroescavadeira.

Entre os municípios da Região Noroeste contemplados ainda estão cidades como Doutor Maurício Cardoso que receberá uma motoniveladora e Palmitinho uma retroescavadeira.

A lista completa pode ser acessada pelo link https://www.estado.rs.gov.br/upload/arquivos/202411/lista-municipios-e-equipamentos.pdf . As máquinas, em sua maioria, são das emendas parlamentares de 2023, com alguns itens que ainda faltavam ser entregues de 2020, 2021 e 2022. O investimento total do convênio de 2023 é de cerca de R$ 71,7 milhões, com contrapartida do governo do Estado de R$ 11,6 milhões, o maior já feito pela Seapi para esse tipo de aquisição.

Além das máquinas entregues na segunda-feira, alguns itens estão chegando para que possam ser encaminhados aos municípios posteriormente. As prefeituras receberão as máquinas por meio de contratos de cessão de uso com a Seapi.

Entre os equipamentos que vão beneficiar os municípios estão: retroescavadeira, escavadeira hidráulica, motoniveladora, trator, rolo compactador, pá carregadeira, carreta agrícola, ensiladeira, enxada rotativa, plantadeira e roçadeira.