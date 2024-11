MPRS lançará selo para reconhecer as cidades que implementarem políticas antirracistas

Para marcar o Dia da Consciência Negra (20/11) e reafirmar o compromisso com a Justiça e a igualdade racial, o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), por meio do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e da Proteção aos Vulneráveis (CAODH), criou o selo “Cidades Antirracistas”, que será lançado no dia 27 de novembro em evento na sede institucional.

Serão contemplados os municípios que aderirem ao projeto e cumprirem com a criação da tripla estrutura mínima de enfrentamento ao racismo: Conselho Municipal de Igualdade Racial, Plano Municipal de Igualdade Racial e coordenadoria ou secretaria especializada.

“Nosso objetivo é o enfrentamento, de forma interdisciplinar, do racismo em suas diversas formas de expressão, como estrutural, institucional, recreativa, epistêmica, ambiental, religiosa e individual, através do fomento à criação dessas estruturas de enfrentamento e a adesão ao Sistema Nacional de Igualdade Racial (SINAPIR)”, destaca o coordenador do CAODH, Leonardo Menin.

Por meio da distribuição do selo às cidades gaúchas que implementarem as políticas públicas de promoção da igualdade étnico-racial, o projeto visa reconhecer e incentivar esses municípios comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva para todos.

