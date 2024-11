Brigada Militar celebra 187 anos com confraternização e atividades esportivas

Na terça-feira, 19, o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) foi palco de uma celebração especial em homenagem aos 187 anos da Brigada Militar. A data foi marcada por um evento que reuniu militares da ativa e da reserva em um clima de integração e descontração.

Os participantes puderam se divertir e fortalecer os laços de camaradagem através de atividades como jogos de futebol e cabo de guerra.

Além das competições, um almoço foi servido, proporcionando um momento de confraternização entre os integrantes da corporação.

A celebração, além de ser uma oportunidade de relembrar a história e os feitos da Brigada Militar, também teve como objetivo promover a interação e o fortalecimento do espírito de equipe entre os militares, num ambiente mais leve e descontraído. Um dia diferente, que certamente ficará marcado na memória dos participantes.

História - Em 1837 foi criada a Força Policial da Província, com o efetivo de 19 oficiais e 344 praças, com as atribuições de auxiliar na justiça, manter a ordem e a segurança pública na capital, nos subúrbios e nas comarcas. E em 1892, Fernando Abbott criou a Brigada Militar para zelar pela segurança pública, mantenimento da República e do Governo do Estado.