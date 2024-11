CER Miraguai perde nos pênaltis e está fora da Copa RS

Jogando em Capão da Canoa na manhã de domingo, 17, o representante de Tenente Portela foi superado por 1 a 0 no tempo normal e 2 a 0 nas penalidades.

O CER Miraguai deu adeus à Copa RS de Futebol Amador 2024 após ser superado pelo Caponense FC no pênaltis, em jogo realizado na manhã de domingo, em Capão da Canoa.

A equipe de Tenente Portela, que havia vencido a primeira partida por 2 a 1 em casa, não conseguiu manter a vantagem no confronto de volta, que terminou com a derrota por 1 a 0 no tempo regulamentar.

Com o empate no placar agregado (2 a 2), a decisão foi para os pênaltis e o Caponense saiu melhor, vencendo por 2 a 0.

O Caponense FC vai para a final e o Miraguai encerra sua participação na Copa RS edição 2024.

A participação do CER Miraguai na competição teve o apoio do Município, através da Lei do Patrocínio (2.790/21).