Tenente Portela promoverá 4º Seminário Regional de Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha

Evento será realizado no dia 28 de novembro, na cripta da Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida.

A Administração Municipal de Tenente Portela, por meio das Secretarias de Educação, Cultura e Desporto e de Finanças,

promoverá o 4º Seminário Regional de Educação Fiscal e Nota Fiscal "Cuidando do que é nosso". O evento ocorrerá no

dia 28 de novembro de 2024, das 8h às 16h, na Cripta da Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida, localizada na Avenida Santa Rosa, Centro de Tenente Portela.

O evento contará com a participação de Milton Mattana, assessor tributário da Famurs e de municípios; Michele Luana Feltes, auditora fiscal da Receita Municipal de Campo Novo; e Jair Koerbes, fiscal e assessor municipal de São Martinho.

Programação:

8h - Credenciamento e Coffee Break;

8h30 - Abertura e apresentação cultural;

9h - “Tributação, Nota Fiscal Gaúcha e Boas Práticas” - Milton Mattana, assessor tributário da Famur e de municípios;

10h25 - “Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha - Relato de Experiências” - Michele Luana Feltes, auditora fiscal da Receita Municipal de Campo Novo;

13h15 - Apresentação cultural;

13h30 - “PIT - impacto no IPM/ICMS” - Jair Koerbes, fiscal e assessor Municipal de São Martinho;

15h15 - Intervalo;

15h30 - “Projeto de Educação Fiscal e NotaFiscal Gaúcha/Concurso Tenente Portela/RS” - Dulcinéia S. Prochnow, Coordenadora Smecd.



As inscrições para participação devem ser realizadas por meio do link: https://forms.gle/brY7b4yoR4KYTSJ48