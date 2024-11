Prefeitura intensifica ações e conclama a população a fazer a sua parte no combate à dengue

Prefeito, secretários e agentes definem estratégia. Cidadão que, mesmo após notificação, mantiver criadouros do mosquito, poderá ser multado.

As ações de combate ao mosquito aedes aegypti e prevenção dos casos de dengue em Tenente Portela estão sendo intensificadas. Uma reunião realizada na última segunda-feira, 18, tratou do assunto e definiu o reforço das estratégias para evitar que a epidemia registrada no fim do ano passado e início deste ano volte a se repetir. O encontro ocorreu no Gabinete e foi coordenado pelo prefeito, Rosemar Sala. Participaram os secretários de Saúde, Fernanda Thomas; de Zeladoria e Políticas Estruturantes, Salete Sala; de Administração, Paulo Farias; e de Educação, Gicelda Berghetti Denes. Agentes de endemias e de saúde também compareceram.

O prefeito destacou que o enfrentamento da dengue não parou em nenhum momento ao longo do ano e vem sendo reforçado a cada dia. Mesmo assim, agora as condições climáticas favorecem a proliferação do mosquito e por isso é preciso um esforço ainda maior. Em suas atividades diárias, os agentes de endemias e de saúde já vem orientando a população. “A melhor maneira de evitar a doença é com a eliminação dos criadouros para impedir o nascimento do mosquito. Essa ação depende do engajamento de toda a sociedade”, pontua Rosemar Sala.

O gestor destacou que além das campanhas e trabalhos de conscientização, o Município vai endurecer as penalidades aplicadas contra quem não colaborar no combate à dengue. “Infelizmente, mesmo com todas as orientações e apelos, algumas pessoas não fazem sua parte e insistem em manter criadouros do mosquito Aedes aegypti em seus imóveis. Não vamos tolerar esta irresponsabilidade”, salientou o prefeito, acrescentando que a legislação permite a aplicação de multas, e isso será inevitável nos casos graves.

Nos últimos cinco meses, a Secretaria Municipal de Saúde não registrou nenhum caso confirmado de dengue. Noentanto, os agentes têm constatado que muitos moradores mantêm criadouros com larvas, o que é um risco eminente para a proliferação do mosquito. Os principais problemas dizem respeito ao armazenamento de água, seja em caixas d’água, baldes, tonéis ou demais recipientes. “Mais uma vez estamos apelando, o momento requer a compreensão de todos. O ideal é não armazenar água, mas se for inevitável, que se faça da maneira adequada. Na dúvida, basta procurar a Secretaria de Saúde”, finaliza o prefeito.