COSUD: Câmara Temática do Meio Ambiente propõe a criação de Mercado Regional de Carbono

Foto: Roberto Zacarias/SECOM

Priorizando temas ligados à Economia Verde, a Câmara Temática do Meio Ambiente, coordenada por Santa Catarina no 12º Consórcio de Integração do Sul e Sudeste (COSUD) sugeriu a criação de um Mercado Regional de Carbono. A iniciativa visa unir os sete estados participantes do Consórcio – Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo – em torno de um desenvolvimento econômico sustentável, focando na construção de um mercado de carbono compartilhado. A ideia central é analisar as ações já em curso em cada estado, buscando soluções que comprovadamente estão funcionando para promover a redução das emissões de gases de efeito estufa.

“Nosso objetivo é estruturar uma solução jurídica robusta que dê a necessária segurança ao mercado de carbono, de modo a atrair investidores. Para isso, será essencial criar uma legislação específica e desenvolver estratégias para a prospecção de compra de créditos de carbono”, explicou o secretário de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde de Santa Catarina, Guilherme Dallacosta, que também coordena a Câmara Temática do Meio Ambiente no COSUD.

Estratégias de Comunicação e Foco na COP30

Outro ponto de destaque discutido pela Câmara Temática foi o reforço na comunicação das ações ambientais desenvolvidas pelos estados do COSUD. A proposta inclui a criação de uma estratégia nacional e internacional para divulgar as iniciativas de sustentabilidade, especialmente com foco na COP30, que acontecerá ano que vem em Belém, no Pará. Dallacosta enfatizou a importância de apresentar as ações dos estados da região Sul e Sudeste para o cenário global: “Precisamos destacar o potencial ambiental da nossa região, o que temos de mais valioso, como a Mata Atlântica e os ecossistemas que preservamos, além de chamar atenção para nossas iniciativas de preservação e recuperação ambiental”, afirmou.

Transição Energética e Inovação em Biocombustíveis

Além do Mercado de Carbono, a Câmara Temática também definiu que a transição energética será um dos pilares das futuras ações da Câmara. O grupo propôs o desenvolvimento de um planejamento estratégico para fomentar a cadeia produtiva de biogás, biometano e hidrogênio de baixo carbono, além do aumento da oferta de Gás Natural nas regiões Sul e Sudeste. A intenção é avançar no uso de energias renováveis e sustentáveis, contribuindo para a descarbonização da matriz energética brasileira.

No âmbito da transição energética, a Câmara também se comprometeu a buscar novos fomento e parcerias para pesquisa e desenvolvimento junto às fontes financiadoras. A ideia é impulsionar a inovação no setor de energias limpas, com especial atenção à redução das emissões de carbono e ao aproveitamento de fontes renováveis para promover um futuro sustentável.

Com essas propostas, a Câmara Temática do Meio Ambiente do COSUD reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de soluções integradas para a preservação ambiental e o fortalecimento de uma economia verde, alinhada às metas globais de sustentabilidade e enfrentamento das mudanças climáticas.