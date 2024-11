Mais de 22 mil vagas gratuitas estão abertas nos cursos técnicos da Rede Estadual

Durante o período de pré-matrícula na Rede Estadual, que se estende até o dia 1º de dezembro, além das vagas nos ensinos Fundamental e Médio, os interessados também podem se inscrever para as mais de 22 mil vagas gratuitas abertas nas escolas que oferecem Educação Profissional e Técnica. A modalidade se distingue das demais por oferecer uma série de cursos técnicos, que possibilitam o estudante a concluir a etapa da educação básica com uma habilitação profissional em algum campo específico de atuação.

As inscrições devem ser realizadas no site da Secretaria da Educação (Seduc) , acessando a aba "Matrículas - Chamada Pública" e clicando na opção Educação Profissional. A página da ficha de inscrição traz as informações sobre como preencher o formulário do candidato e indica os pré-requisitos para a escola ou curso técnico desejado.

Na Educação Profissional, as aulas são ministradas de modo a permitir que haja o desenvolvimento de habilidades e competências voltadas para preparar o jovem para o mundo do trabalho. Para isso, o ensino é focado em equilibrar conhecimentos teóricos e práticos. Por exemplo, as escolas estaduais que contam com a modalidade proporcionam formações em áreas tão diversas como eletrônica, saúde, publicidade, administração, logística, agropecuária, entre tantas outras.

A Educação Profissional possui três modalidades, variando de acordo com o tipo de inserção do curso dentro do currículo escolar. Ela pode ser integrada, concomitante ou subsequente. Essas diferenças precisam ser observadas pelos estudantes no momento de efetuar a matrícula. Na Rede Estadual do Rio Grande do Sul, existem 158 escolas técnicas e 105 de Curso Normal.

O curso técnico integrado, como o nome indica, ocorre de forma simultânea ao Ensino Médio regular. Logo após a conclusão do Ensino Fundamental, os estudantes podem ingressar nos cursos técnicos disponíveis. Já o modelo concomitante, ainda que também seja incorporado à grade curricular do Ensino Médio, funciona de maneira distinta. O estudante cursa o ensino regular em uma instituição e, ao mesmo tempo, faz o curso técnico em uma escola diferente, ou na mesma escola, mas com matrículas distintas. Em ambos os casos, ao final da formação, o aluno recebe tanto o certificado de conclusão do Ensino Médio quanto o diploma do curso técnico.

Os cursos técnicos da Rede Estadual também podem ser realizados por estudantes que já concluíram o Ensino Médio. A forma subsequente, destinada para quem já completou o Ensino Médio, tem uma carga horária menor e pode ser cursada por jovens e adultos que pretendem desenvolver uma nova habilidade ou aprimorar algum conhecimento profissional.

O Curso Normal, que tem como objetivo a habilitação de profissionais para a docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental anos iniciais, também pode ser uma opção para os jovens que estão ingressando no Ensino Médio ou por qualquer pessoa que, independente da idade, estejam em busca de uma nova qualificação profissional.

A Educação Profissional e Tecnológica está institucionalizada pela Lei de Diretrizes e Base da Educação, de 1996. Entre seus objetivos, um dos principais é a preparação para atuar no mundo do trabalho, garantindo uma formação integral que articule tanto o exercício da cidadania quanto a qualificação profissional.

Para facilitar a escolha da matrícula, a Seduc disponibiliza uma plataforma que indica todas as opções abertas no Estado. A partir de um mapa do RS, é possível encontrar as escolas estaduais com Educação Profissional e Técnica em todas as 30 Coordenadorias Regionais da Educação e conferir a disponibilidade de vagas para 2025. O link pode ser acessado aqui .