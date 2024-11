Audiência discute inscrição do nome de Oliveira Silveira no Livro dos Heróis e das Heroínas da Pátria

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza nesta quinta-feira (28) audiência pública sobre o Projeto de Lei 77/24, que inscreve o nome de Oliveira Silveira no Livro dos Heróis da Pátria.

O debate atende a pedido da autora do projeto, deputada Reginete Bispo (PT-RS), e está marcado para as 10 horas, no plenário 9.

A audiência será interativa; veja quem foi convidado e envie suas perguntas.

Quem foi Silveira

Oliveira Silveira foi poeta, intelectual, militante do movimento da negritude na cidade de Porto Alegre (RS) e uma das líderes da campanha pelo reconhecimento do Dia da Consciência da Negra (20 de novembro).

Também integrou o Grupo Palmares, que teve como objetivo estimular o Brasil a discutir sua identidade negra e a influência do racismo no país.

O livro

O Livro dos Heróis e das Heroínas da Pátria, também chamado de Livro de Aço (pois a obra é formada por páginas de aço), fica no Panteão da Pátria, na praça dos Três Poderes, em Brasília.

Criado em 1992, reúne protagonistas da liberdade e da democracia, que dedicaram sua vida ao país em algum momento da história. A inscrição de um novo personagem depende de lei aprovada no Congresso.