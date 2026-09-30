WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
Rádio Municipal
Mercado do povo
Unimed
F&J Santos
Niederle
Sicredi
APPATA
Lazzaretti
Sicoob
Fitness
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Sala
Meganet
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Portela FM
Derrubadas

Derrubadas avança na preparação para o SAERS 2026

Equipe da Secretaria Municipal de Educação participou de capacitação sobre a confirmação da base de dados da avaliação estadual

30/09/2026 12h27
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação/Ascom
Foto: Divulgação/Ascom

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SMECD) de Derrubadas participou, na terça-feira (29), de uma capacitação online voltada aos procedimentos de confirmação da base de dados do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (SAERS) 2026.

A formação foi promovida pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF) e reuniu profissionais responsáveis pela conferência das informações que integram o sistema.

Durante a capacitação, foram apresentadas orientações relacionadas à organização, consistência e validação dos dados. A etapa busca garantir a correta participação da Rede Municipal de Ensino no processo avaliativo e a confiabilidade das informações utilizadas na avaliação.

Segundo a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, professora Cristiane Führ, a preparação das equipes contribui para o cumprimento adequado das diferentes etapas do SAERS.

“A participação nessas capacitações mantém nossa equipe alinhada aos procedimentos do SAERS e contribui para a execução adequada de cada etapa. Os resultados da avaliação auxiliam no acompanhamento da aprendizagem, no planejamento pedagógico e na definição de ações que possam qualificar cada vez mais o ensino oferecido aos nossos estudantes”, destaca Cristiane.

O SAERS é utilizado para acompanhar indicadores de aprendizagem da educação no Rio Grande do Sul e fornecer informações que podem subsidiar o planejamento das redes de ensino. Os resultados permitem identificar necessidades e orientar estratégias pedagógicas e ações voltadas ao desenvolvimento dos estudantes.

A SMECD de Derrubadas seguirá acompanhando o cronograma e as orientações do SAERS 2026, com atenção aos procedimentos necessários para a participação da Rede Municipal de Ensino nas etapas da avaliação.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Paulo Pinto/Agência Brasil Percentual de jovens nem-nem no Brasil cai para 22,4%, mostra estudo
© Tomaz Silva/Agência Brasil Investimento por aluno no Brasil é de 1/3 da média dos países da OCDE
© Rovena Rosa/Agência Brasil Professor de ciências precisa de formação constante, diz pesquisadora
DerrubadasDerrubadas - RS Derrubadas
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h15
17°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 15°
17°

Sensação

0.77 km/h

Vento

98%

Umidade

Fitness
Unimed
Mecânica Jaime
Meganet
Folha Popular
Mercado do povo
APPATA
Sala
Tarzan
Lazzaretti
F&J Santos
Rádio Municipal
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Portela FM
Sicoob
Agro Niederle
Meganet
Rádio Municipal
Vento Sul
APPATA
Tarzan
Agro Niederle
Sala
Fitness
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Sicoob
F&J Santos
Sicredi
Mecânica Jaime
Unimed
Sicoob
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Conselho Municipal de Saúde de Vista Gaúcha analisa contas do segundo quadrimestre
Tenente Portela - RS
Recapeamento da Praça do Chalé avança com ajustes na drenagem
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Vento Sul
Sicoob
Fitness
Meganet
Sicredi
APPATA
Mercado do povo
Sala
Tarzan
Lazzaretti
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Unimed
F&J Santos
Portela FM
Últimas notícias
Há 3 horas Percentual de jovens nem-nem no Brasil cai para 22,4%, mostra estudo
Há 3 horas Veja como foi a quarta-feira (30) dos presidenciáveis
Há 3 horas WhatsApp lança regras para controle parental no Brasil; saiba como
Há 6 horas Lei fortalece seguro rural e fundo para catástrofes que atinjam a produção
Há 6 horas Evangélicos são alvo de disputa, mas rejeitam uso eleitoral de igrejas
APPATA
Portela FM
Sicredi
Vento Sul
Fitness
Meganet
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado do povo
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Unimed
Rádio Municipal
Sala
Tarzan
Mais lidas
1
Há 4 dias HSA amplia atendimento em endoscopia digestiva e oferece procedimentos especializados Em entrevista ao Folha Popular, médica Ana Clara Cavalcante explica os procedimentos realizados, a estrutura disponível e os benefícios para pacientes de Tenente Portela e da região
2
Há 6 dias Seminário regional reúne produtores para discutir cadeia produtiva da tilápia em Tenente Portela
3
Há 2 dias Nossa Terra, Nossa Gente - Olindo Parolin: uma vida dedicada à agricultura e às lembranças de uma comunidade que mudou
4
Há 1 dia Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
5
Há 2 dias Novena de Nossa Senhora Aparecida mobiliza comunidade de Tenente Portela
Unimed
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Vento Sul
Tarzan
APPATA
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicredi
Ponto Grill
Portela FM
Sala
Portela FM
Sicoob
Fitness
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
F&J Santos
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
APPATA
Ponto Grill
Vento Sul
Mercado do povo
Unimed
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sala
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Tarzan
Fitness
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados