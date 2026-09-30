Derrubadas avança na preparação para o SAERS 2026

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SMECD) de Derrubadas participou, na terça-feira (29), de uma capacitação online voltada aos procedimentos de confirmação da base de dados do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (SAERS) 2026.

A formação foi promovida pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF) e reuniu profissionais responsáveis pela conferência das informações que integram o sistema.

Durante a capacitação, foram apresentadas orientações relacionadas à organização, consistência e validação dos dados. A etapa busca garantir a correta participação da Rede Municipal de Ensino no processo avaliativo e a confiabilidade das informações utilizadas na avaliação.

Segundo a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, professora Cristiane Führ, a preparação das equipes contribui para o cumprimento adequado das diferentes etapas do SAERS.

“A participação nessas capacitações mantém nossa equipe alinhada aos procedimentos do SAERS e contribui para a execução adequada de cada etapa. Os resultados da avaliação auxiliam no acompanhamento da aprendizagem, no planejamento pedagógico e na definição de ações que possam qualificar cada vez mais o ensino oferecido aos nossos estudantes”, destaca Cristiane.

O SAERS é utilizado para acompanhar indicadores de aprendizagem da educação no Rio Grande do Sul e fornecer informações que podem subsidiar o planejamento das redes de ensino. Os resultados permitem identificar necessidades e orientar estratégias pedagógicas e ações voltadas ao desenvolvimento dos estudantes.

A SMECD de Derrubadas seguirá acompanhando o cronograma e as orientações do SAERS 2026, com atenção aos procedimentos necessários para a participação da Rede Municipal de Ensino nas etapas da avaliação.