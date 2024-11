Secretaria do Esporte e Lazer divulga resultado definitivo dos projetos selecionados pelo programa Avançar Mais no Esporte

A Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) divulgou, nesta terça-feira (26/11), a classificação definitiva dos projetos selecionados nos editais do programa Avançar Mais no Esporte nas categorias Infraestrutura Esportiva e Ilumina Esporte. Ao todo, 226 projetos receberão recursos para a revitalização de espaços esportivos.

Com a publicação dos resultados definitivos, os proponentes selecionados deverão enviar a documentação solicitada no subitem 9.1 do edital em até cinco dias, por meio dos respectivos e-mails de cada programa:

Os documentos enviados anteriormente não serão aceitos nesta nova fase, sendo necessário o envio da documentação completa. Os proponentes selecionados que não enviarem em até cinco dias, a partir da publicação do resultado definitivo, perderão o direito ao convênio.

Avançar Mais no Esporte

Voltado às prefeituras, o Avançar Mais no Esporte visa financiar obras de construção e revitalização de espaços esportivos em todo o Rio Grande do Sul. Ao todo, 657 projetos foram encaminhados. EmInfraestrutura Esportiva, 412 projetos foram analisados e 122, selecionados. Já na categoria Ilumina Esporte, houve 245 inscrições, com 104 projetos selecionados.

O programa é a continuação do Avançar no Esporte, lançado em 2021 e que contou com 272 obras realizadas. Liderada pelo governador Eduardo Leite, a iniciativa se transformou no maior programa de infraestrutura esportiva da história do Estado. Nesta nova fase, serão investidos R$ 65 milhões nas duas modalidades: Infraestrutura Esportiva, que contemplará projetos de até R$ 500 mil, e o Ilumina Esporte, focado em obras de iluminação e que beneficiará projetos de até R$ 200 mil. Nos dois casos, a contrapartida municipal será de 30% do valor solicitado.