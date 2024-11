Comissão de Agricultura discute custos para comprar grãos na região Sul

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados realiza nesta quinta-feira (28) audiência pública sobre os custos na compra de grãos para a região Sul.

O debate foi pedido pela deputada Daniela Reinehr (PL-SC) e está marcado para as 10 horas, no plenário 6.

Daniela afirma que o problema de abastecimento de grãos para atender agroindústrias e criadores da região Sul é antigo. "A cada ano o problema se aflora, e, quando ocorrem situações imprevistas como intempéries ou ataque de pragas, o problema se destaca ainda mais."

Rota do Milho

O alto custo do cereal reflete-se no preço das carnes e do leite. A saída, segundo a deputada, é tentar minimizar os custos de transportes. "Trazer milho do Centro-Oeste tem frete elevado devido à distância; importar do Paraguai é mais perto, porém mais demorado devido a burocracia nas aduanas," explica.

A solução seria implementar a Rota do Milho, que prevê trazer grãos do Paraguai para os estados da região Sul, por um trecho mais curto e mais rápido através da passagem por território argentino.

Daniela Reinehr reconhece, no entanto, que a alternativa pode ser difícil de ser implementada porque envolve três países. "Além dos problemas burocráticos e diplomáticos, que precisam ser superados pelos governos dos três países, ainda há falta de infraestrutura para o transporte rodoviário e alfandegário", lamenta.

"Precisamos continuar procurando alternativas, e agilizando soluções para não desestruturar nosso setor agroindustrial", alerta a parlamentar.