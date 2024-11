Audiência discute uso de sistemas agrícolas indígenas como opção para enfrentar a crise climática

As práticas agrícolas tradicionais dos povos indígenas frequentemente incluem técnicas como o cultivo em consórcio, o uso de espécies nativas e o manejo integrado de recursos, que promovem a fertilidade do solo, a conservação da água e a biodiversidade.

O debate atende a pedido da deputada Célia Xakriabá (Psol-MG) e está marcado para as 9 horas, no plenário 12.

