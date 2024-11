Psol lança candidatura do deputado Pastor Henrique Vieira à presidência da Câmara

O Psol lançou a candidatura do deputado Pastor Henrique Vieira à presidência da Câmara dos Deputados. A eleição será realizada no início de fevereiro do ano que vem, e o mandato é de dois anos. Para ser eleito, o candidato precisa de maioria absoluta dos votos em primeira votação (257) ou ser o mais votado no segundo turno.

O parlamentar afirmou que, se eleito, não haverá anistia para quem “tentou um golpe contra a democracia”. Segundo ele, por pouco não foi concretizada uma ruptura institucional no Brasil. “Não é exagero ou sensacionalismo. Estranha-nos o presidente da Casa e o seu indicado não tratarem do arquivamento da proposta da anistia”, disse.

Henrique Vieira também afirmou que sua candidatura não aceita a violência politica de raça e de gênero. Segundo o parlamentar, não cabe conceder espaço à extrema direita, que, na sua avaliação, é estruturalmente antidemocrática. “Quero zelar pelo bom debate das ideias”, afirmou.

Perfil

O deputado Henrique Vieira é ator, poeta, professor e pastor da Igreja Batista. Tem 37 anos e está em seu primeiro mandato como deputado federal. Integrou a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investigou os atos golpistas de 8 de janeiro. Já foi vice-líder do governo e integrante de diversas comissões na Casa. É autor do Projeto de Lei 2753/24, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade de aulas de prevenção a abusos sexuais.

O parlamentar é relator de diversos projetos de lei, como o PL 56211/23, que estabelece prioridade no acesso ao Programa Minha Casa, Minha Vida para algumas categorias de famílias, como as que possuem crianças e adolescentes e com pessoas com câncer.

Mesa Diretora

A Mesa Diretora é responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Casa. Entre suas atribuições, também está a promulgação de emendas à Constituição, juntamente com o Senado. A Mesa Diretora compõe-se da Presidência (presidente e dois vice-presidentes) e da Secretaria — formada por quatro secretários e quatro suplentes.