Câmara faz 1 minuto de silêncio pela morte do deputado constituinte José Queiroz

Os deputados fizeram um minuto de silêncio em Plenário nesta terça-feira (26) pelo falecimento do ex-deputado constituinte José Queiroz da Costa , que faleceu no último dia 18, aos 88 anos, em decorrência de uma pneumonia. Ele foi deputado federal pelo PFL de Sergipe na legislatura 1987-1991.

Na Assembleia Nacional Constituinte, foi titular de duas comissões (Família, Educação, Cultura e Esportes; e Ciência e Tecnologia e Comunicação) e da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes.

Ligado à comunicação e ao esporte, José Queiroz fundou a primeira rádio do município de Itabaina (SE) e foi patrono da Associação Olímpica de Itabaiana, no ano de 1968. Com seu auxílio, o clube foi campeão sergipano em oito anos: 1969, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 e 1997.