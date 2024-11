Comissão aprova reserva de vagas em estacionamentos para entregador de aplicativo em serviço

“O objetivo é facilitar a entrega de alimentos, remédios e outros itens essenciais, além de melhorar as condições de trabalho desses profissionais e a satisfação dos consumidores”, explicou o autor da proposta, deputado Fábio Teruel (MDB-SP).

A proposta insere a regra na Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana , e a regulamentação da prática caberá ao respectivo município. Atualmente, a legislação já reserva vagas em estacionamentos para pessoas idosas ou com deficiência.

