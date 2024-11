Audiência debate integração de tecnologias digitais nos cuidados de saúde

"No entanto, a adoção dessas tecnologias apresenta desafios significativos, como a necessidade de financiamento, a criação de políticas públicas adequadas, a governança de dados e a capacitação de profissionais de saúde", enumera a deputada.

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realiza na quinta-feira (28) audiência pública sobre o avanços recentes na saúde digital. O debate, que está marcado para as 15 horas, no plenário 7, atende a pedido da deputada Adriana Ventura (Novo-SP), que é presidente da Subcomissão de Telemedicina, Telessaúde e Saúde Digital.

