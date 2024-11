Epagri, agricultores e indústria se unem para desenvolver máquina de implantação de mudas de pastagens

Máquina tem três linhas, espaçamentos reguláveis e caixa distribuidora de adubo (Foto: Divulgação / Epagri)

A produção de gado à base de pasto perene promove a sustentabilidade ambiental e econômica dessa cadeia produtiva. Por isso, esse sistema é amplamente difundido pela Epagri entre as famílias agricultoras de Santa Catarina.

A nutrição animal é umas das chaves para obter uma boa produtividade na pecuária. E a escolha do tipo de pasto é um ponto essencial nessa equação. “As espécies forrageiras implantadas precisam ter capacidade produtiva, qualidade, palatabilidade, persistência, aceitação de consórcios e de sobressemeadura. No entanto, as que entregam estas qualificações, têm a sua implantação por mudas, tornando o trabalho manual e oneroso”, explica José Kauling, extensionista da Epagri em Bom Retiro.

Resolver a questão da implantação das mudas de pastagens é um desafio para aumentar a adesão a este sistema no meio rural. Pecuaristas e o extensionista da Epagri em Bom Retiro se uniram para enfrentar o desafio de encontrar uma máquina para solucionar esse problema.

Demonstração prática

O desafio foi aceito pela empresa Fitarelli , que se mostrou motivada e, mediante as demandas levantadas, produziu uma máquina com três linhas, espaçamentos reguláveis e caixa distribuidora de adubo. Os agricultores adquiriram a inovação tecnológica com apoio financeiro da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária. A entrega foi feita no dia 12 de novembro, para um grupo da Comunidade Cambará, em Bom Retiro.

Durante a entrega foi realizada uma demonstração prática. “A máquina comprovou a eficiência do plantio das mudas, tanto em área mecanizada como em área dessecada com cobertura e, inclusive, sobre pastagens de trevo”, relata o extensionista da Epagri. Ele diz ainda que confia plenamente no impacto positivo que a nova máquina representará para a pecuária de Bom Retiro, da região e até de Santa Catarina.