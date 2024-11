Fapesc divulga resultado final do edital de bolsas para a Epagri

As vagas estão distribuídas em 11 unidades da Epagri localizadas em sete municípios catarinenses. O início das atividades dos bolsistas será em 1º de fevereiro de 2025.

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) divulgou, nesta segunda-feira, 26, o resultado final de admissibilidade do edital 57/2024 . Este edital abriu 42 vagas para profissionais de diferentes áreas atuarem nas unidades de pesquisa e inovação da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de SC (Epagri). O objetivo da iniciativa é impulsionar a pesquisa científica e tecnológica voltada à agroinovação.

