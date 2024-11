Ceasa/SC participa de encontro nacional que reúne Centrais de Abastecimento de todo o país no Mato Grosso do Sul

Da esquerda para a direita, diretor-técnico, Emerson Martins, presidente da Ceasa/SC, Sandro Vidal, e o diretor de Apoio Operacional, Fernando dos Santos – Foto: Divulgação / Ceasa/SC

A direção da Ceasa/SC participa do Encontro Nacional da Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento (Abracen), em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para discutir os avanços das Ceasas, destacando a relevância estratégica desses centros na distribuição de alimentos no Brasil. A abertura ocorreu, nesta quarta-feira, 27, e foi marcada por homenagens pelos 45 anos de operacionalização das Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa/MS). O evento vai até esta sexta-feira, 29.

“Felizes em poder participar de um encontro tão importante como esse da Abracen para discutir os desafios das Centrais de Abastecimento no país. Estamos sempre procurando maneiras de inovar para melhorar cada vez mais trabalho das nossas unidades em Santa Catarina e fomentar a agricultura familiar, que é muito forte no nosso estado. Aqui, no encontro, estamos abordando assuntos relevantes e compartilhando ideias e conhecimentos”, destacou o presidente da Ceasa/SC, Sandro Vidal.

Foto: Reprodução/Secom SC

Além do presidente da Ceasa/SC, Sandro Vidal, também estão presentes o diretor-técnico, Emerson Martins, e o diretor de Apoio Operacional, Fernando dos Santos. O encontro nacional da Abracen conta com palestras e grupos de trabalho. Nesta sexta-feira, 27, pela manhã, o diretor-técnico, Emerson Martins, será um dos palestrantes. Ele vai falar sobre a visita da Ceasa/SC ao Uruguai, em julho deste ano , para conhecer a Unidade Agroalimentar Metropolitana (UAM), em Montevidéu. A Unidade é referência na América Latina em logística de alimentos.

“Conhecer essa moderna central de abastecimento nos deixou entusiasmados e com uma bagagem maior para melhorar a nossa realidade em Santa Catarina. Observamos todo o sistema de operação da UAM, que é um centro referência na parte técnica, arquitetônica, logística e centro de distribuição. E, aqui no evento, vamos falar sobre essa experiência, que pode ser muito útil para as outras centrais também, além de abordar o nosso trabalho com as nossas três unidades em Florianópolis, Blumenau e Tubarão”, concluiu o diretor-técnico da Ceasa/SC, lembrando ainda que Santa Catarina é o estado com maior segurança alimentar do Brasil.

Foto: Reprodução/Secom SC

A Rota Bioceânica, modernização das Ceasas, economia e sustentabilidade, regulamento de mercado e energia e inovações tecnológicas são outros temas discutidos no encontro. Na oportunidade, os participantes fizeram uma visita técnica à Ceasa/MS, em Campo Grande.

O evento conta com a participação de 23 centrais filiação a Abracen, além das autoridades que representam outros órgãos importantes do setor de abastecimento como a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento, a FLAMA (Federação Latino-Americana dos Mercados Atacadistas) e a WUWM (União Mundial de Mercados Atacadistas).