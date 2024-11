Jovens do Curso de Gestão e Protagonismo no Meio Rural fazem visita técnica na secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária

Fotos: Will Nieckarz

A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR) recebeu a visita técnica do grupo de jovens agricultores da região de Itajaí, que realizaram o curso Organização, Gestão e Protagonismo para Jovens Rurais, promovido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri). A troca de experiências com equipe da SAR busca estimular a permanência dos jovens no campo, com incentivo às práticas agrícolas inovadoras e acessos às políticas públicas para desenvolvimento rural e empreendedorismo familiar no setor agrícola.

Os jovens puderam tirar as dúvidas sobre os programas voltados ao campo, entre eles: o Jovens e Mulheres em Ação, Reconstrói SC, Terra-Boa, Água no Campo SC, Pronampe Agro SC e Programa Nacional de Crédito Fundiário, entre outros. Também receberam informações sobre o andamento do Projeto SC Rural 2 e Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Foto: Reprodução/Secom SC

O jovem Tiago Schütz Wollick, de Pomerode, destacou a importância dessas capacitações, que estimulam a sustentabilidade e inovação. “A troca de experiência no curso da Epagri agrega muito, melhora o processo na nossa propriedade, porque envolve várias áreas e fica mais claro o manejo no dia a dia na nossa propriedade”, frisa.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto, ressaltou a importância das políticas públicas para o desenvolvimento dos jovens no campo, por meio das ações, dos programas da SAR e da gestão familiar. “Buscamos incentivar e fomentar a sucessão familiar, para que os jovens permaneçam no campo, eles são o futuro da produção agrícola. Por isso, o nosso compromisso é capacitar e estimular novas oportunidades para que eles sejam protagonistas no campo”, afirma.

Aproximadamente 300 jovens foram capacitados pela Epagri neste ano. Desde 2012, essas atividades envolveram cerca de três mil jovens, de 18 a 29 anos. O propósito é abordar temas de acordo com as atividades desenvolvidas em cada propriedade e a necessidade do grupo. A partir dos projetos apresentados, os jovens podem acessar recursos do governo do Estado, por meio do Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR) para colocar em prática o que projetaram. Para isso, devem procurar a Epagri do seu município.