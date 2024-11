Prefeito assina convênios importantes com o Estado

Em um importante passo para o desenvolvimento da infraestrutura e do bem-estar da comunidade, o prefeito municipal, Luís Carlos Hermann, formalizou a assinatura de dois convênios com o Governo do Estado. As iniciativas visam aprimorar as condições de vida dos moradores e fomentar o crescimento local.

O primeiro convênio, firmado junto à Secretaria da Agricultura, prevê um investimento de R$ 214.996,00 para a perfuração de um poço artesiano na localidade de Linha Progresso. O projeto inclui também a instalação de uma bomba de recalque, cercamento do local e a regularização da outorga, beneficiando 18 famílias da região, que terão acesso a água potável e de qualidade.

O segundo convênio, firmado com a Secretaria de Turismo, destina R$ 266.193,41 para a reforma da Praça Adão Pretto. Localizada nas proximidades do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e da Creche municipal, a reforma da praça é considerada essencial para proporcionar um espaço mais acolhedor e seguro para as famílias e crianças da comunidade.

Além dos convênios, o prefeito também assinou um termo aditivo com a Secretaria Estadual da Agricultura, que permitirá a construção de mais três açudes. A iniciativa se insere em um programa abrangente, que inicialmente previa a abertura de 12 açudes, que já foram concluídos. Este esforço visa o abastecimento de água para atividades agrícolas e para animais.

Com informações da Rádio Líder