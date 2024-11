EMEF Salto Grande promove incentivo à leitura com projeto “Ler é viajar no mundo da imaginação”

Ao longo do ano letivo, os professores dos Anos Iniciais da Escola Municipal de Ensino Fundamental Salto Grande desenvolveram o Projeto de Leitura “Ler é viajar no mundo da imaginação”, envolvendo turmas do 1º ao 5º ano. O objetivo da iniciativa foi despertar nos estudantes o gosto pela leitura, promovendo o desenvolvimento da imaginação, da curiosidade e do pensamento crítico, além de aprimorar habilidades de oralidade e escrita.

Entre as ações desenvolvidas, destacaram-se a hora da leitura semanal, rodas de leitura e debates, contação de histórias e a confecção de painéis temáticos.

A equipe diretiva, a coordenação pedagógica, os professores e o agente educacional da escola acreditam que estimular a leitura desde os primeiros anos escolares é fundamental para o aprendizado.