2º Festival Estudantil Canta Vista Gaúcha foi um sucesso

A Secretaria Municipal de Educação (SME) realizou com grande sucesso o 2º Festival Estudantil Canta Vista Gaúcha na terça-feira, 19, no Atlético Clube Gaúcho. O evento reuniu talentos locais e encantou o público presente com apresentações musicais que destacaram a diversidade e a qualidade dos alunos da Rede Municipal de Ensino.

No palco, 15 alunos apresentaram-se em diversas categorias, demonstrando muita dedicação e talento.

A competição foi organizada em cinco categorias e contou com a participação de calouros, que concorreram a prêmios em dinheiro, troféus e medalhas.

A iniciativa, que tem como objetivo valorizar a cultura e incentivar o talento local, foi um verdadeiro sucesso, promovendo não apenas a competição saudável, mas também a união e o espírito comunitário do Município de Vista Gaúcha.

Com o sucesso do Canta Vista Gaúcha, a Administração Municipal reforça o seu compromisso com o desenvolvimento cultural e educacional dos jovens.



Categoria Pré-Mirim:

1º lugar: Ana Gabriela Canova Rodrigues

2º lugar: Júlia Steffenon Nicaretta

Categoria Mirim A:

1º lugar: Kemily Pereira dos Santos

2º lugar: Jamilly dos Santos

3º lugar: Isadora Alves Kossooski

Categoria Mirim B:

1º lugar: Stefani Franchesqui

2º lugar: Djúlia Cristine Nunes da Costa

Categoria Infanto Juvenil:

1º lugar: Gabrieli Souza Monteiro

2º lugar: Jainny Pacheco

Categoria Juvenil:

1º lugar: Gabrieli Cecília de Oliveira