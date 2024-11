Escola Tenente realiza o Dia da Família na Escola

Na noite de sexta-feira, 22, aconteceu nas dependências da Escola Estadual de Ensino Fundamental Tenente Portela, o Dia da Família na Escola, juntamente com as comemorações do 64º aniversário do educandário.

Durante o encontro houve a apresentação da equipe de trabalho, exposição de projetos e atividades das turmas, emocionantes apresentações dos alunos e lanche compartilhado. O evento contou com grande participação das famílias.

“Quando família e escola educam com os mesmos critérios, as diferenças se reduzem e quem sai ganhando é a aprendizagem dos estudantes”, afirma a direção do educandário.

Atualmente, estão à frente da direção os professores Elio Girardi (diretor) e Max Odair Auler (vice--diretor), que agradecem a presença de todos que tornaram o evento um dia especial e memorável.

A direção lembra ainda e alerta os pais de alunos e interessados que a Escola Tenente está com matrículas abertas nas turmas de 1º ao 9º ano.