2ª Feira do Peixe Vivo foi realizada na Casa do Feirante

A 2ª Feira Municipal do Peixe Vivo de Vista Gaúcha foi realizada na Casa do Feirante na quinta e na sexta-feira, 28 e 29. Esta edição da feira contou com a participação de três expositores, que apresentaram uma variedade de peixes vivos das espécies carpa capim, prateada e húngara, e tilápia, todas provenientes da piscicultura local.

O objetivo da feira foi promover a comercialização direta de peixes frescos à população, além de valorizar a piscicultura no Município, que tem se mostrado cada vez mais relevante para a economia local.

O evento foi promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Agropecuária, e apoio da Administração Municipal, que oferece assistência técnica gratuita aos produtores rurais, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).