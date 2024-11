Prefeitura intensifica esforços no combate aos focos do mosquito da dengue

A Prefeitura Municipal de Tenente Portela está intensificando esforços e promovendo ações no combate a focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue e outras doenças.

Nesta semana, as atividades estão concentradas na realização da coleta de pneus nos bairros da cidade. O morador deve colocar os pneus em frente à sua residência, em local que não cause transtornos e não impeça a circulação de veículos e pedestres. Para facilitar a coleta e a destinação adequada, é importante não misturar os pneus com entulhos e outros tipos de resíduos. Esta iniciativa faz parte da campanha de combate à proliferação do mosquito transmissor da dengue.

“Agora é a hora de redobrar os esforços no combate à dengue. Todos devemos fazer nossa parte adotando medidas preventivas que impeçam epidemias futuras. Além das ações realizadas pelos agentes de saúde e de endemias, a população deve se engajar na eliminação de criadouros do mosquito”, alerta o prefeito municipal, Rosemar Antônio Sala.

Para mais informações sobre a coleta e as ações da Prefeitura, entre em contato pelo telefone (55) 3551 1370.