Município é beneficiado com 25 moradias do projeto Minha Casa, Minha Vida

O prefeito municipal, Rodrigo Locatelli Tisott, anunciou na noite de quinta-feira, 21, que o Município foi contemplado com mais 25 unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal.

A portaria já foi publicada no Diário Oficial da União.

“Agradeço o apoio fundamental dos servidores que colaboraram para o cadastramento do projeto, da equipe de projetos, e as vereadoras Lidiane e Ângela que estiveram comigo no Ministério das Cidades. Estou muito feliz com mais essa conquista para o nosso Município e agora vamos providenciar os trâmites necessários para a efetivação do projeto”, afirmou o prefeito.