“Leitura na Diversidade” é projeto realizado no IEE Fagundes Varela

Na manhã de quinta--feira, 21, aconteceu no IEE Fagundes Varela a culminância do projeto "Leitura na Diversidade", com o objetivo de incentivar e potencializar o hábito da leitura.

No mundo acelerado de hoje está se tornando cada vez mais difícil para as pessoas encontrarem tempo para ler. Com agendas lotadas e uma quantidade infinita de distrações, o hábito da leitura é frequentemente negligenciado. Entretanto, ter um tempo de qualidade para ler e ouvir uma boa história traz diversas contribuições para a vida, causando um impacto significativo na promoção da leitura, da educação e da inclusão.

O projeto foi desenvolvido nas turmas 51, 52, 61 e 62 do Ensino Fundamental, realizado pelo aluno contador de histórias Fernando Oliveira de Souza, que possui Transtorno do Espectro Autista (TEA), e coordenado por seu pai e funcionário da escola, Cristiano Jair de Souza, com apoio e incentivo da direção do educandário.

“Este foi um momento para incentivar e inspirar os leitores e, também, dar vez e voz para alunos atípicos do educandário, para que possam ser protagonistas de suas histórias promovendo a inclusão plena”, diz a direção da escola.