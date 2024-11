Derrubadas intensifica combate à dengue com borrifação intradomiciliar

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica estão promovendo ações estratégicas para combater o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Entre as iniciativas, destaca-se a Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI), técnica que aplica inseticida nas superfícies internas das residências, criando uma barreira de proteção contra os mosquitos.

Durante as visitas, os moradores recebem orientações importantes, como a necessidade de deixar o imóvel durante a aplicação do inseticida, juntamente com seus animais de estimação, por pelo menos uma hora após a borrifação.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Angelo Oliveira, além da BRI, outras ações complementares estão sendo realizadas, como a limpeza de caixas d’água com aplicação de larvicidas para eliminar criadouros do mosquito, e atividades educativas que reforçam a importância da prevenção. “A Secretaria de Saúde está organizando novas aplicações à medida que recebe os produtos e incentiva os moradores a solicitarem a visita das equipes”, destacou Oliveira.

A luta contra a dengue é um compromisso de todos. Com ações integradas e a colaboração da comunidade, Derrubadas segue empenhada em proteger a saúde de sua população e vencer o desafio de controlar o Aedes aegypti.