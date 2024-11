Secretário de Estado Juvir Costela recebe título de Cidadão Honorário

Na segunda-feira, 25, a Câmara Municipal de Vereadores prestou uma emocionante homenagem ao deputado estadual e secretário de Estado, Juvir Costela, concedendo-lhe o título de Cidadão Honorário do Município de Vista Gaúcha. O ato de reconhecimento foi uma forma de celebrar as grandes conquistas que o deputado e secretário tem conseguido alcançar para o Município, graças à sua dedicação e atuação como deputado estadual e junto ao governo do Estado.

A sessão contou com a presença dos vereadores locais, além do prefeito Claudemir José Locatelli, do vice-prefeito André Danette, além de outras lideranças políticas locais e regionais. Em seu discurso, Locatelli demonstrou profunda gratidão pelo trabalho incansável que o deputado e secretário Costela tem realizado em favor do Município de Vista Gaúcha, ressaltando as diversas vitórias já conseguidas. “A participação do secretário Costela foi decisiva na liberação de recursos para a adequação do hospital municipal, através do programa Avançar, e liberação de emendas na área da saúde; na agropecuária, como a liberação de uma escavadeira hidráulica; e o apoio decisivo na liberação de recursos para obras de pavimentação asfáltica, o Pavimenta 1 e 2. Sem falar de tantos outros apoios na liberação de recursos importantes por meio de convênios com o Governo Estadual em outras áreas”, afirmou o prefeito.

Locatelli destacou ainda o compromisso do deputado com as demandas da cidade, sempre atento às necessidades de Vista Gaúcha e pronto para intervir junto ao Governo Estadual para garantir as melhorias que a população merece. Durante sua fala, o prefeito se emocionou ao relembrar o apoio constante de Costela e a parceria que tem sido fundamental para o crescimento e desenvolvimento local.

Juvir Costela, em seu pronunciamento, agradeceu a homenagem e enfatizou o quanto este título de Cidadão Honorário fortalece seu compromisso com Vista Gaúcha. “A partir de agora, meu compromisso com este município é ainda maior. Estarei sempre buscando as melhores formas de contribuir para o crescimento de Vista Gaúcha, que me acolheu com tanto carinho. Fui honrado com quase 50% dos votos dos eleitores na última eleição e como retribuição vou me dedicar ao máximo. Carregarei esta honraria com muito orgulho, e em todas as minhas andanças pelo Estado direi que sou um cidadão de Vista Gaúcha”, enfatizou o deputado.

O evento, que contou com momentos de emoção e gratidão, marcou uma data importante para a história política do município, refletindo o trabalho conjunto entre os líderes locais e o deputado e secretário de Estado para a melhoria da qualidade de vida da população de Vista Gaúcha.