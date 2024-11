Terceiro Fórum Território Ancestrais é promovido pelo Ministério dos Povos Indígenas

No sábado, 23, aconteceu o terceiro Fórum Território Ancestrais promovido pelo Ministério dos Povos Indígenas no Km 10, Terra Indígena Guarita, em Tenente Portela. O evento foi idealizado pelo cacique Valdonês Joaquim com a proposta de abordar diversas questões. O destaque foi para o lançamento do Instituto Sãpê, presidido por Sara Sales, que se propõe a trabalhar com oficinas em diversos setores, incluindo cursos técnicos de beleza, como design de unhas e sobrancelhas, além de promover o empoderamento feminino e masculino e discutir as responsabilidades familiares.

A discussão em torno saúde para suas comunidades da Terra Indígena Guarita, que é uma reserva demarcada, também abrangeu a realidade de outras reservas ainda não demarcadas, localizadas em Santa Catarina e Paraná, onde desafios como a falta de água e a precariedade na saúde foram temas recorrentes. As autoridades presentes, incluindo o secretário Nacional de Direitos Territoriais do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), Marcos Kaingang, o secretário executivo do MPI, Luiz Eloy Terrena, e a coordenadora regional da Fundação Nacional do Índio (Funai), Aria Inês de Freitas, receberam documentações sobre essas questões.

O encontro contou, também, com a presença de diversas lideranças indígenas em busca de melhorias e condições de saúde para suas comunidades. Grupos de lideranças indígenas estão se unindo em prol de condições de saúde e desenvolvimento para suas populações, demonstrando um compromisso coletivo com o futuro ancestral e o fortalecimento da cultura.

A equipe da Terra Indígena Guarita tem trabalhado arduamente e recentemente uma comitiva de autoridades visitou Brasília para discutir melhorias e efetivar vários projetos na região. Com a união das lideranças e a busca por soluções, várias melhorias já estão em andamento na Terra Indígena Guarita.

A Escola Indígena Antônio Kasin Mig esteve presente no evento com o Grupo de Danças Rê Jur, que fez a apresentação cultural de abertura.

Com informações de Rádio Líder