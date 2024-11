Bairro Novo Portela recebe recapeamento e tapa-buracos de ruas

Na segunda-feira, 25, o prefeito Rosemar Sala e a secretária de Políticas Estruturantes e Zeladoria, Salete Bettio Sala, estiveram no Bairro Novo Portela para acompanhar o início da operação de tapa-buracos e recapeamento das vias.

A ação faz parte de um conjunto de iniciativas da Administração Municipal voltadas à melhoria da infraestrutura urbana, garantindo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para os moradores.

Os trabalhos no Bairro Novo Portela seguirão nos próximos dias, com o objetivo de atender todas as áreas mapeadas pela Secretaria de Políticas Estruturantes e Zeladoria. A Prefeitura reforça o compromisso de continuar ouvindo as demandas da população e promovendo melhorias significativas na cidade.